Президент Шри-Ланки не выезжал за границу после объявления об отставке
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«Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса всё ещё в стране, я сделал ошибку в интервью», — сообщает агентство ANI со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену.
Он уточнил, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе также находится на территории государства.
Как ранее сообщило AFP, протестующие в Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы — глава государства был вынужден её покинуть.
По данным Newswire, президент покинет свой пост 13 июля.