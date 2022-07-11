Президент Шри-Ланки не выезжал за границу после объявления об отставке

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который ранее объявил об отставке, не выезжал за границу и всё ещё находится в стране.

«Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса всё ещё в стране, я сделал ошибку в интервью», — сообщает агентство ANI со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену.

Он уточнил, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе также находится на территории государства.

Как ранее сообщило AFP, протестующие в Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы — глава государства был вынужден её покинуть.

По данным Newswire, президент покинет свой пост 13 июля.