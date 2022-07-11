Президент Шри-Ланки не выезжал за границу после объявления об отставке

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который ранее объявил об отставке, не выезжал за границу и всё ещё находится в стране.
Президент Шри-Ланки не выезжал за границу после объявления об отставке
  • globallookpress.com
  • © Pradeep Dambarage/ZUMAPRESS.com

«Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса всё ещё в стране, я сделал ошибку в интервью», — сообщает агентство ANI со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену.

Он уточнил, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе также находится на территории государства.

Как ранее сообщило AFP, протестующие в Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы — глава государства был вынужден её покинуть.

По данным Newswire, президент покинет свой пост 13 июля.

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