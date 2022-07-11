Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию на Украине.

Об этом сообщили в канцелярии главы Турецкой Республики.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Стороны также затронули вопросы создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Чёрном море.

Ранее Эрдоган провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и координацию мер по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.

В Кремле отметили, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры в преддверии намеченной на ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне.