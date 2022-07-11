МИД: Россия ожидает формирования нового правительства Шри-Ланки и готова к сотрудничеству

Россия ожидает формирования нового правительства в Шри-Ланке и готова к сотрудничеству с ним. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Комментарий Захаровой приводится на сайте МИД России.

«Ожидаем формирования нового правительства, готовы к сотрудничеству с ним. Надеемся на скорейшую нормализацию обстановки и принятие новыми ланкийскими властями необходимых мер для преодоления кризисных явлений в национальной экономике», — заявила она.

В ведомстве также рекомендовали находящимся в Шри-Ланке российским гражданам соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей.

Ранее премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе заявил, что оставит свой пост.

Об отставке также заявили целый ряд министров страны.