Несколько министров в Шри-Ланке подали в отставку

На фоне случившегося кризиса в Шри-Ланке ряд министров сообщили о своём намерении уйти в отставку.

Об этом сообщает местное интернет-издание Ada Derana.

Так, например, министр сельского хозяйства страны Махинда Амаравира заявил, что покинет пост после получения Шри-Ланкой поставки удобрений.

О намерении сложить полномочия также сообщили министры труда и туризма Мануша Нанаяккара и Харин Фернандо, а также глава Минтранса Шри-Ланки Бандула Гунавардане и министр по вопросам инвестиций Дхаммика Перера.

Ранее премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе заявил, что оставит свой пост.