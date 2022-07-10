Несколько министров в Шри-Ланке подали в отставку

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На фоне случившегося кризиса в Шри-Ланке ряд министров сообщили о своём намерении уйти в отставку.
Несколько министров в Шри-Ланке подали в отставку
  • AP

Об этом сообщает местное интернет-издание Ada Derana.

Так, например, министр сельского хозяйства страны Махинда Амаравира заявил, что покинет пост после получения Шри-Ланкой поставки удобрений.

О намерении сложить полномочия также сообщили министры труда и туризма Мануша Нанаяккара и Харин Фернандо, а также глава Минтранса Шри-Ланки Бандула Гунавардане и министр по вопросам инвестиций Дхаммика Перера.

Ранее премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе заявил, что оставит свой пост.

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