Инфляция в Дании достигла максимума с 1983 года

Июньская инфляция в Дании достигла рекордных показателей и впервые с 1983 года составила 8,2%.

«В июне 2022 года общий индекс потребительских цен увеличился на 8,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае соответствующий рост составил 7,4%», — приводит сообщение статистического управления королевства РИА Новости.

В 1983 году годовой прирост индекса потребительских цен составил 8,7%.

На сегодняшний день в стране значительно возросли цены на продукты, электричество и газ.

В апреле показатели инфляции достигли 5,4%.

Центральное статистическое бюро Норвегии сообщило, что цены на товары и услуги в королевстве за последний год выросли в среднем на 6,3% — это самый высокий показатель с 1988 года.