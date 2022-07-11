Инфляция в Дании достигла максимума с 1983 года
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«В июне 2022 года общий индекс потребительских цен увеличился на 8,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае соответствующий рост составил 7,4%», — приводит сообщение статистического управления королевства РИА Новости.
В 1983 году годовой прирост индекса потребительских цен составил 8,7%.
На сегодняшний день в стране значительно возросли цены на продукты, электричество и газ.
В апреле показатели инфляции достигли 5,4%.
Центральное статистическое бюро Норвегии сообщило, что цены на товары и услуги в королевстве за последний год выросли в среднем на 6,3% — это самый высокий показатель с 1988 года.