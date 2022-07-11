В Шри-Ланке лидеры партий договорились избрать нового президента 20 июля

В Шри-Ланке лидеры политических партий на специальном заседании договорились, что 20 июля изберут нового президента страны.

Об этом сообщает издание Newswire со ссылкой на министра жилищного строительства и городского развития Прасанну Ранатунгу.

Уточняется, что парламент соберётся на заседание 15 июля, кандидатуры на пост президента будут приниматься 19 июля, а избран новый президент будет 20 июля. Всё это произойдёт в случае, если действующий глава страны Готабая Раджапакса подаст в отставку 13 июля.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил о намерении оставить свой пост.