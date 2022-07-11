UCE Research: цены на продукты питания в магазинах Польши в июне выросли почти на 18%

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Цены на продукты питания в магазинах Польши в июне выросли почти на 18% в годовом выражении. Об этом сообщила аналитическая платформа UCE Research в своём докладе «Индекс цен в розничных магазинах».
UCE Research: цены на продукты питания в магазинах Польши в июне выросли почти на 18%
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«В июне в магазинах цены выросли в среднем почти на 18% по сравнению с ситуацией прошлого года», — цитирует отчёт РИА Новости.

В мае рост цен составил почти 17% в годовом выражении, в апреле — 22%.

Среди подорожавших продуктов — растительное и сливочное масло, мясо, кофе, чай и другие напитки.

Меньше всего в июне подорожал хлеб.

7 июля польские фермеры организовали в Варшаве массовую акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства и в связи с растущей инфляцией. 

Как ранее сообщило Центральное статистическое бюро Норвегии, цены на товары и услуги в королевстве за последний год выросли в среднем на 6,3% — это самый высокий показатель с 1988 года.

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