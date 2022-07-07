Польские аграрии устроили антиправительственную акцию протеста в Варшаве

Польские фермеры организовали в Варшаве массовую акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства и в связи с растущей инфляцией.

Как сообщает ТАСС, участники демонстрации с флагами и транспарантами прошли центральными улицами польской столицы к зданию парламента, заблокировав движение по ключевым дорогам города.

«Мы — первая организация, которая в такое сложное время отважилась показать, что мы не довольны. Повышение процентных ставок — это не борьба с инфляцией», — заявил во время митинга лидер инициировавшей протест организации «Агроуния» Михал Колодзейчак.

По его словам, пока обычные люди страдают, госкомпании на фоне инфляции зарабатывают, они повышают «свою маржу и зарабатывают ещё больше».

«Им всё равно, что нам тяжело», — подчеркнул инициатор протеста.

В качестве примера он привёл компанию — поставщика удобрений «Азоты», которая, по его словам, повысила свою маржу с нескольких процентов до нескольких десятков процентов.

11 июня польские водители заблокировали заправочные станции, протестуя против роста цен на топливо.