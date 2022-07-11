Итальянская Eni сообщила, что получит сегодня на 11 млн кубометров меньше газа из России

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Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что получит сегодня на 11 млн куб. м меньше газа из России.
Итальянская Eni сообщила, что получит сегодня на 11 млн кубометров меньше газа из России
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

«Газпром» уведомил, что в течение сегодняшнего дня поставит Eni объём газа в размере 21 млн куб. м, по сравнению со средним объёмом последних дней в 32 млн куб. м в день», — сказали в компании.

Также в компании заявили о намерении сообщить о новых значительных изменениях объёмов поставок.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме через станцию «Суджа» — 39,4 млн куб. м на 11 июля.

При этом, как и прежде, на станции «Сохрановка» заявка отклонена.

В 07:00 мск 11 июля поставки газа по «Северному потоку» приостановились по обеим ниткам трубопровода с целью проведения профилактических работ, в том числе тестирования механических компонентов и систем автоматизации.

Российский газ в этот период будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через Украину.

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