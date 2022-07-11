«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 39,4 млн кубометров

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом объёме через станцию «Суджа» — 39,4 млн куб. м на 11 июля. Как и прежде, на станции «Сохрановка» заявка отклонена.

Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 39,4 млн куб. м на 11 июля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — цитирует его РИА Новости.

В 07:00 мск 11 июля поставки газа по «Северному потоку» приостановились по обеим ниткам трубопровода с целью проведения профилактических работ, в том числе тестирования механических компонентов и систем автоматизации.

Российский газ в этот период будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через Украину.