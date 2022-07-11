Британский парламентарий Чишти выдвинул кандидатуру на пост премьера
«Я готов стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром», — приводит РИА Новости слова Чишти в Twitter.
Он отметил, что для него имеют значение новые идеи и новая команда.
7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.