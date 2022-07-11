Британский парламентарий Чишти выдвинул кандидатуру на пост премьера

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Британский парламентарий Рехман Чишти выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании.

«Я готов стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром», — приводит РИА Новости слова Чишти в Twitter.

Он отметил, что для него имеют значение новые идеи и новая команда.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

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