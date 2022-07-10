Экс-сотрудники Госдепа раскритиковали Блинкена за отсутствие контактов с Россией

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Экс-сотрудники Госдепартамента США раскритиковали госсекретаря Энтони Блинкена за отсутствие контактов с Россией в нынешней ситуации.
Экс-сотрудники Госдепа раскритиковали Блинкена за отсутствие контактов с Россией
  • AP

В The Washington Post напомнили, что с момента начала российской спецоперации на Украине дипломаты России и США не контактировали. Глава Госдепа также воздержался от взаимодействия со своим российским коллегой на встрече G20.

Как сообщает издание, некоторые «ветераны дипломатической службы» считают отсутствие контактов с Россией ошибочным, учитывая широкий круг интересов США.

«Первый шаг — открыть каналы связи, с помощью чего вы сможете выяснить, что хочет ваш противник. Вы не сможете это узнать, если не попробуете», — заявил бывший сотрудник Госдепартамента с 30-летним опытом работы в правительстве Том Шеннон.

7 июля Сергей Лавров во время официального званого ужина глав МИД G20 в Индонезии провёл ряд двусторонних контактов «и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих», сообщили в МИД России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что госсекретарь США Энтони Блинкен «сочиняет небылицы», чтобы оправдать провал своих попыток склонить другие страны к изоляции России.

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