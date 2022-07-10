Посол США призвала к мирной передаче власти в Шри-Ланке
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломата.
«Мы призываем все стороны к сотрудничеству для достижения мирной демократической передачи власти и настоятельно призываем любое новое, конституционно избранное правительство быстро работать над определением и реализацией решений, которые обеспечат долгосрочную экономическую стабильность и устранят недовольство народа Шри-Ланки по поводу ухудшения экономических условий, включая нехватку электроэнергии, продовольствия и топлива», — сказала она.
Посол добавила, что США внимательно следят за политическими событиями в Шри-Ланке.
Ранее премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе заявил, что оставит свой пост.
Об отставке также заявили целый ряд министров страны.