В США анонсировали переговоры Байдена и Си Цзиньпина

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Ожидается, что в ближайшие недели президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В США анонсировали переговоры Байдена и Си Цзиньпина
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«Что касается председателя Си и президента Байдена, то мы ожидаем, что им представится возможность провести разговор в предстоящие недели», — цитирует главу Госдепа РИА Новости.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО утверждается, что политика и амбиции Китая противоречат интересам и ценностям Североатлантического альянса, как и углубление стратегического партнёрства Пекина и Москвы.

Как заявила организация, КНР «стремится подорвать основанный на правилах международный порядок».

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс отметил, что упоминание Китая в стратегической концепции НАТО не означает, что альянс активизирует деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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