В США анонсировали переговоры Байдена и Си Цзиньпина
- Gettyimages.ru
«Что касается председателя Си и президента Байдена, то мы ожидаем, что им представится возможность провести разговор в предстоящие недели», — цитирует главу Госдепа РИА Новости.
Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО утверждается, что политика и амбиции Китая противоречат интересам и ценностям Североатлантического альянса, как и углубление стратегического партнёрства Пекина и Москвы.
Как заявила организация, КНР «стремится подорвать основанный на правилах международный порядок».
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс отметил, что упоминание Китая в стратегической концепции НАТО не означает, что альянс активизирует деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе.