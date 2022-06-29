НАТО: стратегическое сотрудничество России и Китая противоречит интересам альянса

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Политика и амбиции Китая противоречат интересам и ценностям Североатлантического альянса, как и углубление стратегического партнёрства Пекина и Москвы, утверждается в новой концепции НАТО. Как заявила организация, Пекин «стремится подорвать основанный на правилах международный порядок».
НАТО: стратегическое сотрудничество России и Китая противоречит интересам альянса
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«КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям», — говорится в документе НАТО.

Ранее постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что его страна крайне обеспокоена из-за возможных последствий принятия новой стратегической концепции НАТО.

По его словам, как показывают факты, именно Североатлантический альянс приводит к проблемам в различных регионах мира.

15 июня российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подтвердили готовность России и Китая к поддержке друг друга в различных многосторонних форматах, включая площадку ООН.

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