Госдеп: упоминание Китая в концепции НАТО не говорит об активизации альянса в Тихом океане

Упоминание Китая в стратегической концепции НАТО не означает, что альянс активизирует деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил журналистам заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

«В стратегической концепции говорится, что [НАТО] впервые признало, что Китай проводит политику в попытке подорвать основанный на правилах порядок, и это имеет последствия для трансатлантической безопасности. Это не о том, что НАТО заходит и втягивается [в его дела]. Речь идёт о влиянии Китая, которое он оказывает на трансатлантическую безопасность, и о том, чтобы НАТО занялось этим», — цитирует чиновника ТАСС.

В новой стратегической концепции НАТО утверждается, что политика и амбиции Китая противоречат интересам и ценностям Североатлантического альянса, как и углубление стратегического партнёрства Пекина и Москвы.

Как заявила организация, КНР «стремится подорвать основанный на правилах международный порядок».

В МИД России отметили, что страны НАТО, определив Китай в качестве угрозы своим интересам на саммите альянса, поставили под сомнения право Пекина на развитие как одного из полюсов многополярного мира.