Грушко: НАТО ставит под сомнение право Китая на развитие

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Страны НАТО, определив Китай в качестве угрозы своим интересам на саммите альянса, поставили под сомнения право Пекина на развитие как одного из полюсов многополярного мира. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в дискуссии клуба «Валдай».
Грушко: НАТО ставит под сомнение право Китая на развитие
  • AP

«Какой момент ещё необходимо выделить — это квалификация Китая как угрозы ценностям, интересам НАТО. И это очень существенный поворот. И первый вопрос, который следовало бы задать этим людям, которые писали те формулировки: а в каком регионе Китай угрожает натовским интересам? Ответ понятен: это прежде всего показатель того, что НАТО глобализируется, объявляет весь мир зоной своих интересов и, по сути дела, ставит под сомнение право Китая развиваться как одному из полюсов сложившегося уже многополярного мира», — цитирует его ТАСС.

  • Грушко: НАТО ставит под сомнение право Китая на развитие

В новой стратегической концепции НАТО утверждается, что политика и амбиции Китая противоречат интересам и ценностям Североатлантического альянса, как и углубление стратегического партнёрства Пекина и Москвы.

Как заявила организация, Пекин «стремится подорвать основанный на правилах международный порядок».

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