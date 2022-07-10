Истребитель F-18 ВМС США упал за борт авианосца Harry S. Truman
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«Истребитель F-18, приписанный к авианосному крылу 1, улетел за борт авианосца Harry S. Truman по причине внезапно обрушившейся на Средиземное море штормовой погоды», — приводит РИА Новости заявление ВМС США.
В результате инцидента один моряк был ранен, его состояние стабильное.
Упавший за борт истребитель удалось поднять.
Пресс-служба командования воздушных сил ВМС США ранее заявила о решении временно приостановить полёты своей авиации с 13 июня для оценки ситуации в связи с недавними крушениями.