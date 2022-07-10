DWN: антироссийские санкции и энергетическая политика Германии ведут её к краху

Введённые антироссийские санкции, а также «провальная» энергетическая политика приведёт Германию к краху, написал журналист Марк Фридрих в Deutsche Wirtschaft Nachrichten.

Согласно данным, приведённым автором статьи, профицит торговли в мае в стране снизился до полумиллиарда евро, а за первые пять месяцев текущего года разница между экспортом и импортом сократилась до 70,7%, если сравнивать с показателями 2021 года.

«Германия массово теряет производительность и конкурентоспособность, что будет стоить ей рабочих мест, социального обеспечения и процветания», — заявил Фридрих.

По словам автора, из-за политических ошибок германских властей Берлин «катапультировался на обочину».

«Вы стоите перед руинами грандиозно провальной энергетической политики, которая была идеологически ослеплена», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на провал антироссийских санкций, которые вредят только немецкой экономике.

По его мнению, Германия находится в самом разгаре «перелома», а в стране наблюдается величайший за последние десятилетия кризис.

Ранее глава оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц выразил обеспокоенность, что дефицит топлива в Европе может спровоцировать «битву за распределение газа» среди стран ЕС.

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.