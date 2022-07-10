Володин заявил, что США исключили Европу из своих конкурентов

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты добились своего, убрав европейские страны из своих конкурентов.
Володин заявил, что США исключили Европу из своих конкурентов
  • РИА Новости

«США добились своего, они Европу убрали из своих конкурентов. Но что касается самой Европы, конечно, она от этого явно не выигрывает», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Володина, США удалось заместить энергоносители в Европе из России своими, более дорогими.

«Потому что те же энергоресурсы, которые раньше европейские страны получали из России (более дешёвые), сегодня замещаются более дорогими из тех же Соединённых Штатов Америки», — отметил политик.

Володин добавил, что из-за этого пострадает не только европейская экономика, но и национальная валюта — евро, «которая уже не конкурирует с долларом».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются заставить весь мир отказаться от более дешёвых энергоносителей.

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