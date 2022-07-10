Володин заявил, что США исключили Европу из своих конкурентов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты добились своего, убрав европейские страны из своих конкурентов.

«США добились своего, они Европу убрали из своих конкурентов. Но что касается самой Европы, конечно, она от этого явно не выигрывает», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Володина, США удалось заместить энергоносители в Европе из России своими, более дорогими.

«Потому что те же энергоресурсы, которые раньше европейские страны получали из России (более дешёвые), сегодня замещаются более дорогими из тех же Соединённых Штатов Америки», — отметил политик.

Володин добавил, что из-за этого пострадает не только европейская экономика, но и национальная валюта — евро, «которая уже не конкурирует с долларом».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются заставить весь мир отказаться от более дешёвых энергоносителей.