Лавров: США пытаются заставить весь мир отказаться от более дешёвых энергоносителей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются заставить весь мир отказаться от более дешёвых энергоносителей.

Об этом он рассказал по итогам участия в совещании глав МИД стран — членов G20.

«Хотя против именно этого активно выступают Соединённые Штаты, заставляя Европу, да и весь остальной мир, отказываться от этих доступных энергоносителей, переходить на гораздо более дорогостоящие ресурсы», — заявил Лавров.

Ранее Лавров по итогам участия в совещании глав МИД G20 заявил о попытках Запада искусственно блокировать поставки российского зерна.