Лавров: США пытаются заставить весь мир отказаться от более дешёвых энергоносителей

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются заставить весь мир отказаться от более дешёвых энергоносителей.
Лавров: США пытаются заставить весь мир отказаться от более дешёвых энергоносителей
  • AP
  • © Aziz Karimov

Об этом он рассказал по итогам участия в совещании глав МИД стран — членов G20.

«Хотя против именно этого активно выступают Соединённые Штаты, заставляя Европу, да и весь остальной мир, отказываться от этих доступных энергоносителей, переходить на гораздо более дорогостоящие ресурсы», — заявил Лавров.

Ранее Лавров по итогам участия в совещании глав МИД G20 заявил о попытках Запада искусственно блокировать поставки российского зерна.

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