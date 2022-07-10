«Рёнхап»: КНДР произвела серию выстрелов из РСЗО
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Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщило агентство «Рёнхап».
«Повышая наблюдение и бдительность наших военных, Южная Корея и Соединённые Штаты тесно сотрудничают и поддерживают полную готовность», — говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов.
В ведомстве назвали стрельбу со стороны Северной Кореи «демонстрацией силы».
Южнокорейский президент Юн Сок Ёль ранее поручил военному руководству страны обеспечить быстрый и решительный ответ в случае провокаций со стороны КНДР.
На встрече глав МИД Южной Кореи, Японии и США министры пришли к выводу, что ядерная угроза со стороны КНДР — проблема, которую нужно решать в приоритетном порядке.