«Рёнхап»: КНДР произвела серию выстрелов из РСЗО

Короткая ссылка
Северная Корея произвела ряд артиллерийских выстрелов, предположительно, с использованием РСЗО.
«Рёнхап»: КНДР произвела серию выстрелов из РСЗО
  • Gettyimages.ru

Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщило агентство «Рёнхап».

«Повышая наблюдение и бдительность наших военных, Южная Корея и Соединённые Штаты тесно сотрудничают и поддерживают полную готовность», — говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов.

В ведомстве назвали стрельбу со стороны Северной Кореи «демонстрацией силы».

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль ранее поручил военному руководству страны обеспечить быстрый и решительный ответ в случае провокаций со стороны КНДР.

На встрече глав МИД Южной Кореи, Японии и США министры пришли к выводу, что ядерная угроза со стороны КНДР — проблема, которую нужно решать в приоритетном порядке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить