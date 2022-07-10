«Рёнхап»: КНДР произвела серию выстрелов из РСЗО

Северная Корея произвела ряд артиллерийских выстрелов, предположительно, с использованием РСЗО.

Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщило агентство «Рёнхап».

«Повышая наблюдение и бдительность наших военных, Южная Корея и Соединённые Штаты тесно сотрудничают и поддерживают полную готовность», — говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов.

В ведомстве назвали стрельбу со стороны Северной Кореи «демонстрацией силы».

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль ранее поручил военному руководству страны обеспечить быстрый и решительный ответ в случае провокаций со стороны КНДР.

На встрече глав МИД Южной Кореи, Японии и США министры пришли к выводу, что ядерная угроза со стороны КНДР — проблема, которую нужно решать в приоритетном порядке.