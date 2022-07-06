Президент Южной Кореи поручил военным дать быстрый ответ в случае провокаций КНДР

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль поручил военному руководству страны обеспечить быстрый и решительный ответ в случае провокаций со стороны Северной Кореи.

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на офис президента Южной Кореи.

Отмечается, что Юн Сок Ёль провёл встречу с командирами разных видов войск в штабном комплексе Керёндэ.

Он поручил «разработать фундаментальные меры в ответ на ракетно-ядерную угрозу Северной Кореи».

«Президент приказал вооружённым силам обеспечить быстрое и решительное наказание в случае провокации Северной Кореи», — говорится в сообщении.

Ранее МИД КНДР заявил, что США стремятся к милитаризации Европы и превращению Азии в регион Североатлантического альянса.