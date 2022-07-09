Главы МИД Японии, США и Южной Кореи назвали ядерную угрозу КНДР приоритетной проблемой

На встрече глав МИД Южной Кореи, Японии и США министры пришли к выводу, что ядерная угроза со стороны КНДР — проблема, которую нужно решать в приоритетном порядке.

«Министры согласились с тем, что ядерная и ракетная угрозы со стороны Северной Кореи является важнейшим текущим вопросом, который необходимо решать в приоритетном порядке Южной Корее, США и Японии», — приводит «Рёнхап» заявление южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты договорились приложить все усилия для того, чтобы «добиться решительного и единого ответа мирового сообщества на провокационные действия КНДР» и вернуть Пхеньян к диалогу.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.