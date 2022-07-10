Президент Швейцарии заявил об охлаждении дипотношений с Россией

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью изданию NZZ am Sonntag констатировал охлаждение дипломатических отношений с Россией на фоне санкций.

Так он ответил журналисту на его ремарку о том, что Россия заявила о нежелании проводить в Женеве переговоры по Сирии. Глава государства связал позицию Москвы с санкциями Берна.

«Мы должны были ожидать, что Россия поставит под сомнение нейтралитет международной Женевы и Швейцарии и что дипломатические отношения охладятся», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что в сравнении с другими западными странами Швейцария умеренно отреагировала на российскую спецоперацию на Украине и, например, не выслала ни одного дипломата.

«Мы отклоняемся там, где можем изменить ситуацию. Тем не менее в настоящее время Россия, скорее всего, обратится для мирных усилий к Турции, чем к Швейцарии. И мы поддерживаем Турцию», — заключил Кассис.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва понимает озабоченности Анкары в сфере безопасности на границе с Сирией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, способных привести к опасному ухудшению ситуации в Сирии.