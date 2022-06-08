Лавров заявил, что Россия понимает озабоченности Турции на границе с Сирией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва понимает озабоченности Анкары в сфере безопасности на границе с Сирией.

«Мы прекрасно понимаем озабоченности наших турецких друзей в отношении тех угроз, которые создаются на их границах внешними силами, в том числе за счёт подпитывания сепаратистских настроений на контролируемых незаконно находящимися в Сирии американскими подразделениями», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Лавров добавил, что Россия и Турция будут продолжать сотрудничество «по сирийским делам».

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готова ответить на дестабилизацию обстановки на севере Сирии.