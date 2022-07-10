МО Турции: между Россией и Западом нет стратегического соревнования на Чёрном море

И Россия, и Запад соблюдают условия конвенции Монтрё — стратегического соревнования на Чёрном море нет, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«Мы успешно реализовали условия по Монтрё... Мы наладили контакты, чтобы и Россия, и западный мир соблюдали это. На данный момент Чёрное море не превратилось в какое-либо стратегическое соревнование», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Турция работает над поддержанием стабильности в регионе путём переговоров с прибрежными странами в рамках региональной ответственности.

«Господин президент продолжает свои контакты с господином Путиным и господином Зеленским, чётко и ясно раскрывает, что мы делаем и что хотим делать», — добавил Акар.

Ранее Акар сообщил, что Россия и Украина соблюдают требование Анкары по Босфору, прохода через пролив военных кораблей не было.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью Anadolu, что Анкара отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Чёрное море.