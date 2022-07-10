Мордонт стала новым кандидатом на пост премьер-министра Великобритании

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Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт выдвинула свою кандидатуру на должность премьер-министра страны и главы Консервативной партии.
Мордонт стала новым кандидатом на пост премьер-министра Великобритании
  • AP

«Наше руководство должно поменяться. Оно должно немного меньше фокусироваться на лидере и намного больше — на стране», — приводит заявление Мордонт Интерфакс.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

Позже новый глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави заявил, что намерен выдвигаться на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра после отставки Джонсона.

Об аналогичных намерениях сообщил также министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

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