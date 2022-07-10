Corriere della Sera: Германия блокирует пакет помощи для Киева в размере €9 млрд

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Германия блокирует пакет помощи для киевских властей в размере €9 млрд. Эта «тупиковая ситуация», подтверждённая источниками в Киеве и Брюсселе, могла стать одной из причин увольнения украинского посла в Берлине Андрея Мельника, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
Corriere della Sera: Германия блокирует пакет помощи для Киева в размере €9 млрд
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Как пишет издание, министр финансов Германии Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии финансировать Украину за счёт общего европейского долга.

«Между тем время идёт, Киев заявляет, что ему нужна помощь в размере $5 млрд в месяц, есть предположение, что Украина объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере €900 млн в сентябре», — говорится в материале.

7 июля Bloomberg со ссылкой на еврочиновников сообщил, что бюджетное подразделение Еврокомиссии блокирует выделение Украине нового кредита в размере €1,5 млрд из-за опасений по поводу финансовой надёжности Киева.

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани поставил под сомнение способность Украины выплатить долги по кредитам, выдаваемым ей западными странами. Свою позицию он аргументировал в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.

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