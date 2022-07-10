Corriere della Sera: Германия блокирует пакет помощи для Киева в размере €9 млрд

Германия блокирует пакет помощи для киевских властей в размере €9 млрд. Эта «тупиковая ситуация», подтверждённая источниками в Киеве и Брюсселе, могла стать одной из причин увольнения украинского посла в Берлине Андрея Мельника, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Как пишет издание, министр финансов Германии Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии финансировать Украину за счёт общего европейского долга.

«Между тем время идёт, Киев заявляет, что ему нужна помощь в размере $5 млрд в месяц, есть предположение, что Украина объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере €900 млн в сентябре», — говорится в материале.

7 июля Bloomberg со ссылкой на еврочиновников сообщил, что бюджетное подразделение Еврокомиссии блокирует выделение Украине нового кредита в размере €1,5 млрд из-за опасений по поводу финансовой надёжности Киева.

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани поставил под сомнение способность Украины выплатить долги по кредитам, выдаваемым ей западными странами. Свою позицию он аргументировал в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.