Бюджетное подразделение Еврокомиссии блокирует выделение Украине нового кредита в размере €1,5 млрд из-за опасений относительно финансовой надёжности Киева, пишет Bloomberg со ссылкой на еврочиновников, имена которых не называются.

«(Украина. — RT) столкнулась с тем, что кредит был заблокирован бюджетным подразделением Европейской комиссии из-за опасений по поводу её финансовой надёжности», — говорится в сообщении агентства.

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани поставил под сомнение способность Украины выплатить долги по кредитам, выдаваемым ей западными странами. Свою позицию он аргументировал в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.