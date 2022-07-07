Bloomberg: ЕК блокирует кредит на €1,5 млрд для Киева из-за неуверенности в его надёжности
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«(Украина. — RT) столкнулась с тем, что кредит был заблокирован бюджетным подразделением Европейской комиссии из-за опасений по поводу её финансовой надёжности», — говорится в сообщении агентства.
Евродепутат от Франции Тьерри Мариани поставил под сомнение способность Украины выплатить долги по кредитам, выдаваемым ей западными странами. Свою позицию он аргументировал в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.