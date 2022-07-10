В доме президента Шри-Ланки протестующие нашли почти $50 тысяч

Протестующие на Шри-Ланке обнаружили в доме президента более 17,8 млн рупий ($49,1 тыс.), сообщили в протестном движении GotaGoGama.

«Вчера протестующие передали начальнику полицейского участка Форта почти 17 850 000 рупий, найденных в доме президента», — говорится в заявлении движения в Twitter.

Ранее протестующие на Шри-Ланке окружили резиденцию президента и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её.

Посольство России призвало россиян избегать посещения мест массового скопления людей.

По данным Newswire, во время массовых акций протеста пострадали 103 человека.