Число пострадавших в ходе беспорядков на Шри-Ланке превысило 100

Во время массовых акций протеста на Шри-Ланке пострадали 103 человека, говорится в заявлении Newswire со ссылкой на представителей сферы здравоохранения страны.

Как сообщает ТАСС, в стационаре национальной больницы Коломбо проходят лечение 55 человек. Один из раненых находится в отделении интенсивной терапии. О погибших информации не поступало.

Отмечается, что среди пострадавших при массовых беспорядках — 11 журналистов.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших.

Протестующие на Шри-Ланке окружили резиденцию президента и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её.

Посольство России призвало россиян избегать посещения мест массового скопления людей.