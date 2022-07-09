Kojima Productions пригрозила судом за фейки о «причастности» Кодзимы к покушению на Абэ
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«Kojima Productions решительно осуждает распространение фейковых новостей и слухов, передающих ложную информацию. Мы не приемлем такую клевету и в некоторых случаях будем рассматривать возможность обращения в суд», — сообщила компания.
Как сообщал портал Kotaku, после громкого покушения на Синдзо Абэ некоторые пользователи соцсетей распространили сообщения о том, что убийца политика «похож на Кодзиму». Это привело к тому, что фейк в своём Twitter распространил французский политик Дэмиен Рьё.
8 июля в экс-премьера Японии, выступающего на улице, дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Абэ доставили в больницу на вертолёте, во время транспортировки его состояние уже было критическим. Политик скончался в больнице.
По данным СМИ, мужчина, совершивший покушение, раньше служил в морских силах самообороны страны. Он полностью признал свою вину на допросе.