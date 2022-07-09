Kojima Productions пригрозила судом за фейки о «причастности» Кодзимы к покушению на Абэ

Японская студия — разработчик видеоигр Kojima Productions осудила распространение в сети фейковых сообщений о том, что геймдизайнер Хидэо Кодзима якобы причастен к нападению на экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

«Kojima Productions решительно осуждает распространение фейковых новостей и слухов, передающих ложную информацию. Мы не приемлем такую клевету и в некоторых случаях будем рассматривать возможность обращения в суд», — сообщила компания.

Как сообщал портал Kotaku, после громкого покушения на Синдзо Абэ некоторые пользователи соцсетей распространили сообщения о том, что убийца политика «похож на Кодзиму». Это привело к тому, что фейк в своём Twitter распространил французский политик Дэмиен Рьё.

8 июля в экс-премьера Японии, выступающего на улице, дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Абэ доставили в больницу на вертолёте, во время транспортировки его состояние уже было критическим. Политик скончался в больнице.

По данным СМИ, мужчина, совершивший покушение, раньше служил в морских силах самообороны страны. Он полностью признал свою вину на допросе.