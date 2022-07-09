Newswire: лидеры партий Шри-Ланки призвали президента подать в отставку
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Newswire.
«Сообщается, что собрание лидеров партий под председательством спикера решило, что президент Готабая Раджапакса должен подать в отставку», — пишет издание.
Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден покинуть её.
На фоне кризиса в стране Раджапакса в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил оказать кредитную поддержку для импорта топлива в Шри-Ланку и возобновить выполнение авиакомпанией «Аэрофлот» рейсов в его страну.