Newswire: лидеры партий Шри-Ланки призвали президента подать в отставку

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Лидеры партий Шри-Ланки во время экстренного заседания из-за протестов в Коломбо призвали президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку.
Newswire: лидеры партий Шри-Ланки призвали президента подать в отставку
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Об этом сообщает Newswire.

«Сообщается, что собрание лидеров партий под председательством спикера решило, что президент Готабая Раджапакса должен подать в отставку», — пишет издание.

Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден покинуть её.

На фоне кризиса в стране Раджапакса в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил оказать кредитную поддержку для импорта топлива в Шри-Ланку и возобновить выполнение авиакомпанией «Аэрофлот» рейсов в его страну.

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