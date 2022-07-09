Newswire: лидеры партий Шри-Ланки призвали президента подать в отставку

Лидеры партий Шри-Ланки во время экстренного заседания из-за протестов в Коломбо призвали президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку.

Об этом сообщает Newswire.

«Сообщается, что собрание лидеров партий под председательством спикера решило, что президент Готабая Раджапакса должен подать в отставку», — пишет издание.

Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден покинуть её.

На фоне кризиса в стране Раджапакса в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил оказать кредитную поддержку для импорта топлива в Шри-Ланку и возобновить выполнение авиакомпанией «Аэрофлот» рейсов в его страну.