Президент Шри-Ланки попросил Россию о кредите и возобновлении рейсов «Аэрофлота»
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По его словам, их разговор с президентом России был очень продуктивным.
Президент Шри-Ланки отметил, что поблагодарил Путина за всю поддержку, оказанную российским правительством его стране.
«Я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем», — цитирует его заявление в соцсетях РИА Новости.
В конце июня СМИ сообщили, что Раджапакса обратился к Путину с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти.