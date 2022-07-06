Президент Шри-Ланки попросил Россию о кредите и возобновлении рейсов «Аэрофлота»

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил оказать кредитную поддержку для импорта топлива в Шри-Ланку и возобновить выполнение авиакомпанией «Аэрофлот» рейсов в его страну.

По его словам, их разговор с президентом России был очень продуктивным.

Президент Шри-Ланки отметил, что поблагодарил Путина за всю поддержку, оказанную российским правительством его стране.

«Я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем», — цитирует его заявление в соцсетях РИА Новости.

В конце июня СМИ сообщили, что Раджапакса обратился к Путину с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти.