Президент Шри-Ланки попросил Россию о кредите и возобновлении рейсов «Аэрофлота»

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Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил оказать кредитную поддержку для импорта топлива в Шри-Ланку и возобновить выполнение авиакомпанией «Аэрофлот» рейсов в его страну.
Президент Шри-Ланки попросил Россию о кредите и возобновлении рейсов «Аэрофлота»
  • Gettyimages.ru

По его словам, их разговор с президентом России был очень продуктивным. 

Президент Шри-Ланки отметил, что поблагодарил Путина за всю поддержку, оказанную российским правительством его стране. 

«Я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем», — цитирует его заявление в соцсетях РИА Новости.

В конце июня СМИ сообщили, что Раджапакса обратился к Путину с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти.

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