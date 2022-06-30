Шри-Ланка обратилась к России за помощью в закупках нефти

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Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, сообщил источник, близкий к администрации ланкийского лидера.
Шри-Ланка обратилась к России за помощью в закупках нефти
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

«Ожидается, что на днях президенты двух стран проведут телефонный разговор и выработают договорённости с вероятной организацией официального визита в Москву», — приводит заявление Daily Mirror.

Кроме того, Раджапакса планирует нанести визит в ОАЭ для обсуждения вопросов импорта топлива.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ранее заявил, что страна сильно нуждается в топливе и может быть вынуждена импортировать нефть из России.

В настоящее время государство пытается наладить поставки с Ближнего Востока.

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