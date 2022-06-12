Власти Шри-Ланки допустили, что могут быть вынуждены импортировать нефть из России

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна сильно нуждается в топливе и может быть вынуждена импортировать нефть из России. В настоящее время государство пытается наладить поставки с Ближнего Востока.

«Если мы можем получить (топливо. — RT) из каких-либо других источников, то мы оттуда и получим. В противном случае нам, возможно, придётся вновь обратиться к России», — цитирует премьер-министра Associated Press.

Кроме того, Викрамасингхе сообщил, что Россия предложила поставить стране пшеницу для преодоления продовольственного кризиса, который продлится, предположительно, до 2024 года.

Ранее, 16 мая, премьер-министр Шри-Ланки в своём обращении к нации заявил, что бензина в стране осталось на один день. 26 мая Россия получила обращение от Шри-Ланки с просьбой оказать помощь в преодолении энергетического кризиса в стране.