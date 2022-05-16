Премьер: в Шри-Ланке бензина осталось на один день

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в своём обращении к нации заявил, что бензина в стране осталось на один день.

Об этом сообщает издание Adaderana.

«На данный момент у нас есть запасы бензина только на один день», — сказал он, добавив, что благодаря прибывшей вчера партии дизельного топлива вопрос с нехваткой дизеля будет частично решён.

Он заявил, что по предоставленной Индией кредитной линии ещё две партии дизельного топлива должны прибыть в страну 18 мая и 1 июня. Кроме того, 18 и 29 мая ожидаются две отгрузки бензина.

Премьер отдельно отметил, что уже более 40 дней три судна с сырой нефтью и мазутом стоят на якоре в морской зоне Шри-Ланки.

«Мы работаем над тем, чтобы получить доллары на открытом рынке для оплаты этих поставок», — сказал он.

Также Викрамасингхе сказал, что в настоящее время четверть электроэнергии в стране вырабатывается за счёт нефти, поэтому существует вероятность того, что ежедневные отключения электроэнергии могут увеличиться до 15 часов в сутки.

12 апреля правительство Шри-Ланки сообщило, что страна объявила дефолт по внешним обязательствам. После этого в стране начались беспорядки и политические перестановки.