Около 140 человек пострадали в столкновениях в Шри-Ланке

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По меньшей мере 141 человек обратился за медицинской помощью в Национальную больницу Коломбо после начала столкновений в ряде районов столицы Шри-Ланки.
Около 140 человек пострадали в столкновениях в Шри-Ланке
  • AP

Как сообщает издание Adaderana, люди пострадали в ходе столкновений между сторонниками и противниками нынешнего правительства.

По имеющимся данным, сторонники правящего кабинета устроили демонстрацию в Коломбо, призвав премьер-министра Махинду Раджапаксу не уходить со своей должности, а после этого группа манифестантов напала на участников антиправительственного митинга.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту страны Готабайю Раджапаксу прошение об отставке на фоне экономического кризиса и протестов в стране.

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