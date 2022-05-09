Около 140 человек пострадали в столкновениях в Шри-Ланке

По меньшей мере 141 человек обратился за медицинской помощью в Национальную больницу Коломбо после начала столкновений в ряде районов столицы Шри-Ланки.

Как сообщает издание Adaderana, люди пострадали в ходе столкновений между сторонниками и противниками нынешнего правительства.

По имеющимся данным, сторонники правящего кабинета устроили демонстрацию в Коломбо, призвав премьер-министра Махинду Раджапаксу не уходить со своей должности, а после этого группа манифестантов напала на участников антиправительственного митинга.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту страны Готабайю Раджапаксу прошение об отставке на фоне экономического кризиса и протестов в стране.