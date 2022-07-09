FT: сторонники Джонсона намерены помешать Сунаку занять пост премьера Британии
8 июля Сунак официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра и нового лидера Консервативной партии.
Как отметил один из источников, экс-глава Минфина не рассказал Джонсону о намерении покинуть свой пост. В то время как другой собеседник издания заявил, что Сунак пытался дозвониться до Джонсона, но тот не ответил.
«Риши получит всё, чего заслуживает, за то, что возглавил процесс свержения премьер-министра», — заявил сторонник Джонсона.
7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.