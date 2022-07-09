FT: сторонники Джонсона намерены помешать Сунаку занять пост премьера Британии

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Сторонники Бориса Джонсона, который ранее объявил об отставке с поста премьер-министра, намерены помешать экс-главе Минфина Риши Сунаку стать его преемником. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

8 июля Сунак официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра и нового лидера Консервативной партии.

Как отметил один из источников, экс-глава Минфина не рассказал Джонсону о намерении покинуть свой пост. В то время как другой собеседник издания заявил, что Сунак пытался дозвониться до Джонсона, но тот не ответил.

«Риши получит всё, чего заслуживает, за то, что возглавил процесс свержения премьер-министра», — заявил сторонник Джонсона.

7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

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