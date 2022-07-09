Тело убитого бывшего премьер-министра Японии доставили в дом его семьи
Как сообщает ТАСС, катафалк заехал в подземный гараж дома в районе Сибуя.
Ситуацию в переулке контролировала полиция совместно с национальной службой безопасности.
Ранее стало известно, что Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
Стрелявший полностью признал свою вину.
Похороны бывшего премьер-министра Японии состоятся 12 июля в родном городе японского политика Симоносеки в префектуре Ямагути.