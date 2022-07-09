Тело убитого бывшего премьер-министра Японии доставили в дом его семьи

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Тело застреленного ранее бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ доставили в Токио в дом, где проживает семья политика.

Как сообщает ТАСС, катафалк заехал в подземный гараж дома в районе Сибуя.

Ситуацию в переулке контролировала полиция совместно с национальной службой безопасности.

Ранее стало известно, что Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. 

Стрелявший полностью признал свою вину.

Похороны бывшего премьер-министра Японии состоятся 12 июля в родном городе японского политика Симоносеки в префектуре Ямагути.

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