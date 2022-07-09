Байден позвонил премьер-министру Японии Фумио Кисиде

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Президент США Джо Байден позвонил японскому премьеру Фумио Кисиде в связи с гибелью в результате покушения экс-главы правительства Японии Синдзо Абэ.

«Байден позвонил Кисиде, чтобы выразить возмущение, печаль и соболезнования в связи с трагической смертью Абэ. Президент подчеркнул, что он и американский народ поддерживают премьер-министра и народ Японии во время траура», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее стало известно, что Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ошеломлена покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и считает произошедшее актом терроризма.

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