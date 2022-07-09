Илон Маск предположил, что в Twitter занизили статистику фейковых спам-аккаунтов

Американский предприниматель Илон Маск предположил, что в Twitter «драматически занизили» число фейковых и спам-аккаунтов в соцсети, отметив, что их количество не превышает 5% от всех пользователей.

«Господин Маск имеет основания считать, что истинное число ложных или спам-аккаунтов в Twitter существенно выше, чем указанные соцсетью «менее 5%», — говорится в письме, опубликованном Комиссией по ценным бумагам и биржам от имени адвоката Skadden Arps Майка Ринглера.

Представители американского бизнесмена отметили, что по предварительным данным этот показатель намного выше указанных самой компанией, и в Twitter «драматически занизили» статистику.

Недовольство Маска также вызвала кадровая политика соцсети, связанная с недавними увольнениями и приостановке приёма на работу новых специалистов.

Ранее Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки по покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорных обязательств.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор сообщил о планахподать в суд на американского предпринимателя.