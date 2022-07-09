В Twitter заявили о намерениях подать в суд на Илона Маска

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Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор сообщил о планах компании подать в суд на американского предпринимателя Илона Маска на фоне его отказа от сделки по приобретению соцсети.

«Правление Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр», — написал он в своём микроблоге.

Ранее американский предприниматель Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки по покупке компании.

Исходя из текста официального письма адвоката Skadden Arps Майка Ринглера, в Twitter не выполнили своих договорных обязательств.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на три источника, информированных о переговорах, сообщила, что покупка компании Илоном Маском оказалась под «серьёзной угрозой» в связи с тем, что бизнесмен пришёл к выводу о невозможности установить, сколько в социальной сети фальшивых пользователей.

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