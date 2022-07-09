У России есть три важных козыря, которые позволяют стране грамотно взаимодействовать в политическом поле с Западом на фоне украинского кризиса, заявил обозреватель Focus Ульрих Райц.

«У России есть три рычага, которые ставят её в тактически выгодное положение. Это партнёры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», — написал он.

Автор материала акцентировал внимание на том, что при этом попытки Запада изолировать Россию потерпели дипломатическое фиаско — в том числе, из-за зависимости от российских энергоресурсов.

Райц привёл в пример недавнюю встречу глав МИД стран G20, где многие государства отказались от критики в адрес Москвы из-за ситуации на Украине.

Он также отметил, что готовность России к диалогу по ситуации в соседней стране, о чём ранее говорил президент Владимир Путин, является важным сигналом для выступающих за отмену санкций в Европе стран.

Ранее глава МИД, член Госсовета КНР Ван И заявил, что некоторые страны используют кризис на Украине для введения незаконных односторонних санкций в отношении Китая и других стран.

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.