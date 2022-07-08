Байден выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Абэ

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

«Синдзо Абэ, дольше всех занимавший пост премьер-министра в истории Японии, был гордым слугой японского народа и верным другом Соединённых Штатов», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Он также распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране.

Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ошеломлена покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и считает произошедшее актом терроризма.