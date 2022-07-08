Политолог Бальбек прокомментировал планы США выделить Украине новый пакет военной помощи

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал намерение США выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн.

Эксперт подчеркнул, что США используют Украину в своих целях — для борьбы с Россией.

«Украина исправно получает современные вооружения, которые всё равно не помогут переломить ход событий», — заметил политолог.

Бальбек также назвал политическую позицию Зеленского опасной для украинцев.

«Президент Зеленский чётко обозначил свою политическую позицию — войти в историю как правитель, пустивший кровь собственному народу. У него это получилось», — считает собеседник RT.

Ранее Пентагон заявил о намерении США выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн.

Представительница Минобороны США рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».