Захарова: западные страны «натравили» свои СМИ для придумывания бойкота России на G20

Страны Запада «натравили» свои средства массовой информации, чтобы придумать бойкот России на саммите G20. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как рассказала Захарова в эфире Первого канала, изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие страны не согласились на это.

«После этого они перешли к другой тактике: когда на практике бойкот просто провалился и обернулся как раз бойкотом или самоизоляцией «семёрки», то тогда они просто натравили западные СМИ, чтобы те всё-таки тему бойкота отрапортовали, отработали. Придумали хотя бы виртуально», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее Захарова назвала чушью слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о неготовности главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова к диалогу на саммите в Индонезии.