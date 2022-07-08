Захарова: западные страны «натравили» свои СМИ для придумывания бойкота России на G20

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Страны Запада «натравили» свои средства массовой информации, чтобы придумать бойкот России на саммите G20. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: западные страны «натравили» свои СМИ для придумывания бойкота России на G20
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Как рассказала Захарова в эфире Первого канала, изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие страны не согласились на это.

«После этого они перешли к другой тактике: когда на практике бойкот просто провалился и обернулся как раз бойкотом или самоизоляцией «семёрки», то тогда они просто натравили западные СМИ, чтобы те всё-таки тему бойкота отрапортовали, отработали. Придумали хотя бы виртуально», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее Захарова назвала чушью слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о неготовности главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова к диалогу на саммите в Индонезии.

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