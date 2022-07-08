Daily Express: на Украине в ярости от «большого подарка» Европы Путину
- © РИА Новости / Михаил Метцель
Ранее депутаты Европарламента отклонили проект резолюции, которая требовала от Еврокомиссии отказаться от временного признания газа и атомной энергетики «чистыми источниками энергии» на период до полного перехода ЕС на зелёную энергетику.
«Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину», — говорится в публикации.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке в Евросоюзе плана на случай отключения Россией газа.