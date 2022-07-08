Daily Express: на Украине в ярости от «большого подарка» Европы Путину

На Украине пришли в ярость после решения Евросоюза по газу, которое стало настоящим подарком для президента России Владимира Путина, пишет Энтони Ашкеназ для Daily Express.

Ранее депутаты Европарламента отклонили проект резолюции, которая требовала от Еврокомиссии отказаться от временного признания газа и атомной энергетики «чистыми источниками энергии» на период до полного перехода ЕС на зелёную энергетику.

«Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину», — говорится в публикации.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке в Евросоюзе плана на случай отключения Россией газа.