Глава ЕК заявила о подготовке плана на случай отключения Россией газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке в Евросоюзе плана на случай отключения Россией газа.

Об этом она сообщила в ходе выступления в Европарламенте.

«Через две недели мы представим план действий и национальные планы стран ЕС на случай, если поставки газа из России полностью прервутся», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что страны Евросоюза примут общеевропейские, а не национальные меры в условиях сокращения поставок газа из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов в Европу.